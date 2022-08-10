"МЮ" нацелился на 22-летнего вингера ПСВ

Фото: сайт ПСВ/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" намерен подписать вингера ПСВ Коди Гакпо.

По данным Sky Sports, за 23-летнего футболиста голландский клуб хочет получить около 41 млн евро.

На покупке настаивает наставник "МЮ" Эрик тен Хаг, который хочет видеть игрока сборной Нидерландов в "Юнайтед".

ПСВ, в свою очередь, не намерен удерживать игрока в случае выгодного предложения.

В 47 матчах прошлого сезона за ПСВ футболист забил 21 гол и отдал 14 передач.

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