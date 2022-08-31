"МЮ" может купить защитника "Барселоны"

Фото: инстаграм Сержиньо Деста/Автор неизвестен

Правый защитник "Барселоны" Серджиньо Дест может перейти в "Манчестер Юнайтед".

Как пишет ESPN со ссылкой на собственные источники, успех сделки в данный момент зависит от нескольких факторов.

Отметим, что молодой футболист ни разу не выходил на поле в трех стартовых турах Ла Лиги, а главный тренер команды Хави посоветовал игроку искать новый клуб.

Ожидается, что за Деста "МЮ" заплатит около 20 млн евро.

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