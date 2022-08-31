"МЮ" имеет лишь одно предложение по Роналду

Фото: твиттер Криштиану Роналду/Автор неизвестен

В "Манчестер Юнайтед" надеются на то, что португалец Криштиану Роналду останется в клубе этим летом.

Как пишет источник, английский клуб получил лишь одно формальное предложение о трансфере своего лидера – от "Аль-Хилаля" из Саудовской Аравии.

В то же время такой вариант не соответствовал планам Криштиану, который хотел перейти в клуб, участвующий в Лиге чемпионов.

В "МЮ" отмечают, что в последние дни отношение португальца к делу изменилось в лучшую сторону.

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