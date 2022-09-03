"МЮ" хотел купить форварда "Эспаньола"

Фото: инстаграм де Томаса\Автор неизвестен

Форвард "Эспаньола" Рауль де Томас в последний день трансферного окна мог перебраться в "Манчестер Юнайтед".

Как пишет Football Insider, английскому клубу не удалось согласовать сделку.

Нападающий перешел в "Эспаньол" в январе 2020 года из "Бенфики" за € 22,5 млн. Всего на его счету 45 голов и шесть результативных передач в 89 матчах.

Соглашение между нападающим и каталонским клубом истекает в 2026 году

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