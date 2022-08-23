"МЮ" хочет подписать вратаря сборной Германии

Фото: сайт "Айнтрахта"/Автор неизвестен

Вратарь "Айнтрахта" Кевин Трапп раздумывает над предложением "Манчестер Юнайтед".

По данным источника, страж ворот сборной Германии сомневается в целесообразности трансфера.

В то же время известно, что "МЮ" предложил футболисту контракт на четыре года.

"Это большой клуб, но я еще не углублялся в этот вопрос", - сказал он.

В прошлом сезоне Трапп провел в Бундеслиге 32 матча и пропустил 46 мячей.

Не пропустите: "Вулверхэмптон" назвал "Арсеналу" цену на португальца Нету. | https://dailysports.net