"МЮ" готовит трансфер 33-летнего футболиста

Теги манчестер юнайтедянн соммерборуссия менхенгладбах

"МЮ" готовит трансфер 33-летнего футболиста

Фото: сайт "Боруссии"/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" может подписать вратаря мёнхенгладбахской "Боруссии" Яна Соммера.

Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, в английском клубе рассматривают 33-летнего швейцарского голкипера в качестве резервного вратаря команды.

Интересно, что Соммер входит в список из трёх кандидатов на эту позицию.

Не пропустите: Гончаренко возглавил клуб РПЛ. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Севилья" купила защитника "Баварии" за 20 млн евро

"Севилья" купила защитника "Баварии" за 20 млн евро

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов