"МЮ" готовит трансфер 33-летнего футболиста

Фото: сайт "Боруссии"/Автор неизвестен

"Манчестер Юнайтед" может подписать вратаря мёнхенгладбахской "Боруссии" Яна Соммера.

Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, в английском клубе рассматривают 33-летнего швейцарского голкипера в качестве резервного вратаря команды.

Интересно, что Соммер входит в список из трёх кандидатов на эту позицию.

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