"Мы едва не дрались": стало известно, кому в "Шерифе" досталась футболка Роналду

Теги манчестер юнайтедкриштиану роналдушериф

"Мы едва не дрались": стало известно, кому в "Шерифе" досталась футболка Роналду

Фото: твиттер Пернамбуко/Автор неизвестен

24-летний бразильский нападающий "Шерифа" Жозе Витор Пернамбуко стал счастливым обладателем футболки форварда "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду после матча в Лиге Европы.

По словам бразильца, в команде едва не дрались за то, кому она достанется.

"После финального свистка я подошёл к нему, поздравил с игрой и спросил: "Криштиану, можно твою футболку?" Он сказал: "Успокойся, я тебе в раздевалке отдам». Я был уверен, но действительно беспокоился, так как видел, что другие игроки подходили к нему и тоже спрашивали. Тогда я спросил ещё раз: "Криштиану, твоя футболка моя, да?" И сказал, что доверяю ему. Он повторил, чтобы я не волновался. И Роналду выполнил обещание.

Он встретился со мной возле раздевалки и даже расписался на своей футболке. Это был очень важный день для меня. Если честно, даже не смог заснуть наутро после игры", - сказал он.

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