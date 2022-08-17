Мунир может сменить клуб этим летом

Фото: сайт "Севильи"/Автор неизвестен

Нападающий "Севильи" Мунир Эль-Хаддади может сменить клуб этим летом.

По сведениям испанского издания Mundo Deportivo, в ближайшее время форвард перейдёт в "Хетафе".

Игрок хочет сменить команду, так как не подходит под игровую схему, которую использует главный тренер Хулен Лопетеги.

Напомним, что Мунир является воспитанником "Барселоны". В прошлом сезоне Примеры марокканский нападающий провёл 16 встреч, в которых отметился двумя забитыми мячами.

Не пропустите: Тен Хаг резко изменил мнение о Роналду. | https://dailysports.net