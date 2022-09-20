Мудрик выбрал приоритетный для себя клуб в Англии

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Мудрик выбрал приоритетный для себя клуб в Англии

Фото: твиттер Михаила Мудрика/Автор неизвестен

Вингер "Шахтера" и сборной Украины Михаил Мудрик продолжает быть интересным европейским клубам.

За 21-летним талантливым футболистом активно следя "Ньюкасл", "Севилья","Байер" и "Аякс".

При этом сам Мудрик хотел бы перейти в "Арсенал". По данным источника, украинский футболист надеется сделать это уже в январе.

В 2 матчах группового этапа нынешней Лиги чемпионов игрок сборной Украины забил 2 гола. 

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