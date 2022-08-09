Мозес высказался о своей серьезной травме
Фото: твиттер Виктора Мозеса/Автор неизвестен
Полузащитник "Спартака" Виктор Мозес обратился к фанатам московского клуба по поводу своей серьезной травмы ахиллова сухожилия.
Ожидается, что футболист пропустит около полугода.
"Я опустошён из-за полученной в последнем матче травмы. Сделаю всё возможное, чтобы восстановиться и вернуться в лучшую форму как можно быстрее, помочь команде. Огромное спасибо всем в клубе и всем болельщикам за вашу фантастическую поддержку. Я вернусь сильнее", — написал Мозес в своих соцсетях.
Травму футболист получил в игре с "Уралом" (2:0).
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