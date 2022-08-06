Мозес травмировался в матче с "Уралом"

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Мозес травмировался в матче с "Уралом"

Фото: твиттер Виктора Мозеса/Автор неизвестен

В матче четвёртого тура российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 "Урал" на своем поле принимает московский "Спартак".

В первом тайме повреждение получил полузащитник "Спартака" Виктор Мозес. Из-за травмы легионер не смог продолжить матч.

На 32-й минуте нигерийского футболиста заменил Михаил Игнатов.

После первого тайма московский клуб ведет в счете 2:0.

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