Мозес травмировался в матче с "Уралом"
Фото: твиттер Виктора Мозеса/Автор неизвестен
В матче четвёртого тура российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 "Урал" на своем поле принимает московский "Спартак".
В первом тайме повреждение получил полузащитник "Спартака" Виктор Мозес. Из-за травмы легионер не смог продолжить матч.
На 32-й минуте нигерийского футболиста заменил Михаил Игнатов.
После первого тайма московский клуб ведет в счете 2:0.
Не пропустите: Ларссон ушел из "Спартака". | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
"Айнтрахт" выдвинул условия "Ювентусу" по Костичу
-
"Ливерпуль" не смог выиграть в 1-м туре АПЛ
-
"Спартак" уверенно обыграл "Урал"
-
"Манчестер Сити" намерен подписать вингера "Андерлехта"
-
"Челси" нацелился на 19-летнего хавбека "Интера"
-
Мозес травмировался в матче с "Уралом"
-
В "Спартаке" рассказали о ходе восстановления Джикии
-
"Галатасарай" сделал повторное предложение Мертенсу
-
Гендиректор "Спартака" может покинуть клуб
-
1
Фигурист Плющенко хочет позвать в свою команду Путина
-
РФС может создать Ретро Кубок России
-
Игрок сборной Израиля прошел медобследование для "Динамо"
-
Гайч может остаться в ЦСКА: ему дали две недели проявить себя
-
Клопп недоволен расписанием АПЛ
-
УЕФА наказал клуб Черчесова за расистское поведение болельщиков
-
1
Зинченко рассказал, что с детства болел за "Арсенал"
-
1
Тренер "Баварии" высказался о разгроме в первом матче Бундеслиги
-
Акинфеев назвал топ-5 лучших футболистов на старте РПЛ
-
Защитник "Фламенго" переходит в "Краснодар"
-
Артета высказался о дебютном матче "Арсенала" в сезоне