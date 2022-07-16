Мозес спас "Спартак" от поражения в 1-м туре РПЛ
Фото: твиттер "Спартака"/Автор неизвестен
В матче 1-го тура чемпионата России грозненский "Ахмат" и московский "Спартак" сыграли вничью со счетом 1:1.
В концовке первого тайма счет открыл Артем Тимофеев, но в конце встречи равновесие восстановил Виктор Мозес. Стоит отметить, что "красно-белые" больше тайма играли вдесятером из-за удаления Мацея Рыбуса.
"Ахмат" – "Спартак" - 1:1 (1:0)
Голы: Тимофеев, 45 - 1:0, Мозес, 83 - 1:1
"Ахмат": Шелия, Тодорович, Семенов, Журавлев, Богосовац, Швец, Тимофеев, Харин (Фольмер, 67), Трошечкин (Олейников, 90), Садулаев (Ильин, 55), Конате (Агаларов, 56).
"Спартак": Селихов, Джикия, Чернов, Рыбус, Зобнин (Литвинов, 78), Умяров (Мартинс Перейра, 58), Денисов, Хлусевич, Промес, Зиньковский (Мозес, 78), Николсон (Соболев, 46).
Удаление: Рыбус (42)
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