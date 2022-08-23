Мозес приступил к тренировкам в зале после серьезной травмы

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Мозес приступил к тренировкам в зале после серьезной травмы

Фото: твиттер Виктора Мозеса/Автор неизвестен

Полузащитник "Спартака" Виктор Мозес уже начал заниматься тренажерном зале.

В социальных сетях он показал видео из тренажерного зала, где он делает упражнение на ногу.

Напомним, что 31-летний нигериец получил тяжелую травму в матче 4-го тура РПЛ против "Урала" (2:0). 17 августа ему провели операцию.

Ожидается, что восстановление должно занять около полугода.

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