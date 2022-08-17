Мозес перенёс операцию в Германии

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Мозес перенёс операцию в Германии

Фото: твиттер Виктора Мозеса/Автор неизвестен

Полузащитник "Спартака" Виктор Мозес перенёс операцию в Германии.

Как сообщает пресс-служба московского клуба, она прошла успешно.

Восстановление футболиста займёт около полугода.

"Желаем Виктору успешной реабилитации и ждём его скорейшего возвращения на поле!" — говорится в сообщении красно-белых.

Тяжелую травму нигерийский футболист получил в первом тайме матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с "Уралом" (2:0).

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