Мозес перенёс операцию в Германии
Фото: твиттер Виктора Мозеса/Автор неизвестен
Полузащитник "Спартака" Виктор Мозес перенёс операцию в Германии.
Как сообщает пресс-служба московского клуба, она прошла успешно.
Восстановление футболиста займёт около полугода.
"Желаем Виктору успешной реабилитации и ждём его скорейшего возвращения на поле!" — говорится в сообщении красно-белых.
Тяжелую травму нигерийский футболист получил в первом тайме матча 4-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 с "Уралом" (2:0).
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