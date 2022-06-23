Мозес не вернулся в расположение "Спартака"
Фото: сайт "Спартака"/Автор неизвестен
Полузащитник "Спартака" Виктор Мозес не вернулся в Россию.
Как информирует официальный сайт команды 23 июня, футболист не прибыл в расположение клуба.
При этом в клубе отмечают, что 31-летний нигерийский футболист не приостанавливал действие контракта с клубом.
В то же время нидерландский хавбек Квинси Промес уже в России и даже провел тренировку под руководством нового тренера Гильермо Абаскаля.
Мозес в прошлом сезоне провел 33 матча за российский клуб, забил три гола и сделал пять результативных передач.
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