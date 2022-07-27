Фото: твиттер Виктора Мозеса/Автор неизвестен

Полузащитник Виктор Мозес может уйти из "Спартака" в ближайшее время.

Как сообщил журналист Нобель Арустамян, агент нигерийца в последние недели активно предлагал услуги своего клиента на итальянском рынке.

"В частности, у него был диалог с "Интером", за который Мозес пару лет назад уже выступал на правах аренды. Также был разговор с "Торино". Пока переговоры ничем конкретным не завершились, и игрок вернулся в расположение "Спартака", но его супруга настаивает на отъезде из России, так что трансфер еще вполне может случиться.

Агент, помимо Италии, также прорабатывает варианты с Англией", – сказал Арустамян.

В этом сезоне Мозес забил 2 гола в 2 матчах РПЛ.

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