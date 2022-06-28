Мозес может и вовсе не вернуться в "Спартак"

Фото: сайт "Спартака"/Автор неизвестен

Известный российский актер и болельщик "Спартака" Владимир Пресняков выразил мнение, что звездный хавбек клуба Виктор Мозес может вовсе не вернуться в команду.

Как известно, футболист не прибыл на сбор "Спартака" в Тарасовку.

"Есть сомнения, что Мозес вернется в "Спартак". Это касается не только Виктора, но и многих иностранных игроков. Такие обстоятельства, что они легко могут уйти из клуба.

Но мы же не знаем, почему они идут на такой шаг, что у них происходит дома. Деятелей искусства просят делать заявления, например, иначе не будут выступать.

Но для меня более огорчительно, когда наши игроки переходят в другие клубы, чем тот же недавний уход Ларссона или возможный уход Мозеса. Очень обидно, что Бакаев ушел. Талантливый игрок, который уже проявляет себя в "Зените", — сказал Пресняков "СЭ".

Мозес в прошлом сезоне провел 33 матча за российский клуб, забил три гола и сделал пять результативных передач.

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