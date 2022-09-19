Моуринью ярко отреагировал на свое удаление в матче с "Аталантой"

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Моуринью ярко отреагировал на свое удаление в матче с "Аталантой"

Фото: твиттер "Ромы"/Автор неизвестен

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью прокомментировал свое удаление в матче 7-го тура чемпионата Италии с "Аталантой" (0:1). Португальский специалист получил красную карточку за активные протесты против решения арбитра не назначить пенальти после контакта хавбека римлян Николо Дзаньоло в штрафной соперника с игроком "Аталанты".

"Это был очевидный пенальти. Я спросил у судьи, почему пенальти не был назначен. Он ответил мне, что принял такое решение, так как Дзаньоло не упал на газон. Теперь мне придется дать соответствующий совет моим футболистам. Я скажу им, чтобы они не пытались устоять на ногах, а падали, как клоуны. В этом чемпионате многие ныряют словно в бассейн и им дают пенальти", - приводит слова Моуринью Football Italia.

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