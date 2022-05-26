Моуринью высказался о победе в Лиге Конференций

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Моуринью высказался о победе в Лиге Конференций

Фото: твиттер Моуринью\Автор неизвестен

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью прокомментировал победу над "Фейеноордом" (1:0) в финальном матче Лиги Конференций.

"В раздевалке после победы над "Торино" я сказал парням, что мы сделали то, что должны были: квалифицировались в Лигу Европы. И сегодня мы вышли не работать, а писать историю – и мы это сделали.

Мы с самого начала чувствовали, что выиграем Лигу конференций. Матчи становились все сложнее, на победу претендовали такие сильные команды, как "Марсель" и "Фейеноорд". Но мы были нацелены на трофей, и в чемпионате это стоило нам очков.

Я остаюсь в "Роме", никаких сомнений на этот счет нет, что бы там ни говорили. Я хочу остаться в Риме. У клуба прекрасные и честные владельцы, и эта история должна получить продолжение. Мы должны продолжить работу над этим проектом и определить план развития на следующий сезон.

Важны все международные трофеи. Только я и Трапаттони выигрывали еврокубки пять раз. Чувствую себя староватым. Я выигрывал в 2003-м, 2015-м или 2016-м, а сейчас в 2022-м. А теперь я собираюсь наслаждаться победой и отпуском на своем пляже", – сказал португальский специалист.

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