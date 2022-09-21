Моуринью сравнил "Рому" с конкурентами по Серии А

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Моуринью сравнил "Рому" с конкурентами по Серии А

Фото: твиттер Жозе Моуринью/Автор неизвестен

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью сравнил свою команду с конкурентами по чемпионату Италии.

"В прошлом сезоне мы добились того, чего никто не ожидал. Поэтому в этом сезоне мы постараемся выступить еще лучше. У нас нет такого экономического потенциала, как у конкурентов. Летом мы потратили на новых игроков семь миллионов евро, но у нас есть страсть и качество. У нас есть люди, которым нравится работать вместе. Это является важным достоинством. Результат мы увидим в конце сезона", - приводит слова Моуринью Football Italia.

"Рома", набрав в семи турах 13 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Серии А.

Минувшим летом римский клуб подписал защитника Зеки Челика (7 миллионов евро), полузащитников Мади Камара (аренда), Джорджиньо Вейналдума (аренда) и Неманью Матича (свободный агент), нападающих Пауло Дибалу (свободный агент) и Андреа Белотти (свободный агент), а также вратаря Миле Свилара (свободный агент).

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