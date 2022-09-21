Моуринью сравнил "Рому" с конкурентами по Серии А
Фото: твиттер Жозе Моуринью/Автор неизвестен
Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью сравнил свою команду с конкурентами по чемпионату Италии.
"В прошлом сезоне мы добились того, чего никто не ожидал. Поэтому в этом сезоне мы постараемся выступить еще лучше. У нас нет такого экономического потенциала, как у конкурентов. Летом мы потратили на новых игроков семь миллионов евро, но у нас есть страсть и качество. У нас есть люди, которым нравится работать вместе. Это является важным достоинством. Результат мы увидим в конце сезона", - приводит слова Моуринью Football Italia.
"Рома", набрав в семи турах 13 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Серии А.
Минувшим летом римский клуб подписал защитника Зеки Челика (7 миллионов евро), полузащитников Мади Камара (аренда), Джорджиньо Вейналдума (аренда) и Неманью Матича (свободный агент), нападающих Пауло Дибалу (свободный агент) и Андреа Белотти (свободный агент), а также вратаря Миле Свилара (свободный агент).
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|3
|Интер Милан
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|Аталанта
|26
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|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17