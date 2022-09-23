Моуринью снялся в клипе британского рэпера Stormzy

Теги ромажозе моуринью

Моуринью снялся в клипе британского рэпера Stormzy

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью снялся в клипе британского рэп-исполнителя Stormzy.

Несмотря на то, что клип длится 10 минут, португальского тренера там показали несколько секунд.

В одном из моментов португалец появился в кадре и делает жест молчания.

Кроме того, в треке было использовано известное высказывание тренера 2014 года: "Я бы предпочел промолчать. Если я заговорю, у меня будут проблемы".

Не пропустите: Моуринью рассказал, сколько он еще будет тренировать. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Месси сделал шаг на пути к возвращению в "Барселону"

Месси сделал шаг на пути к возвращению в "Барселону"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов