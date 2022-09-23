Моуринью снялся в клипе британского рэпера Stormzy

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью снялся в клипе британского рэп-исполнителя Stormzy.

Несмотря на то, что клип длится 10 минут, португальского тренера там показали несколько секунд.

В одном из моментов португалец появился в кадре и делает жест молчания.

Кроме того, в треке было использовано известное высказывание тренера 2014 года: "Я бы предпочел промолчать. Если я заговорю, у меня будут проблемы".

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