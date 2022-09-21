Моуринью рассказал, сколько он еще будет тренировать

Фото: твиттер Жозе Моуринью/Автор неизвестен

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью рассказал, сколько лет он еще планирует продолжать тренерскую карьеру.

"Я тренирую уже 22 года. Этот период времени прошел быстро, но я хочу продолжать. Я чувствую себя сильным и полон мотивации. Я обожаю победы и ненавижу поражения, так что во мне ничего не изменилось. Я изменился внешне, у меня поседели волосы и появились морщины, но это никак не поменяло мои тренерские качества. Я буду продолжать. Конечно, это не будет еще 22 года, но несколько лет я точно отработаю", - приводит слова Моуринью BBC.

59-летний Моуринью ранее тренировал "Бенфику", "Униан Лейрию", "Порту", "Челси", "Интер", "Реал", вновь "Челси", "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм". 3-кратный чемпион Англии, 2-кратный чемпион Португалии, 2-кратный чемпион Италии, чемпион Испании, обладатель Кубков Португалии, Англии, Италии и Испании, 4-кратный обладатель Кубка английской лиги, обладатель Суперкубков Португалии, Англии (дважды), Италии и Испании, 2-кратный победитель Лиги чемпионов, обладатель Кубка УЕФА, победитель Лиги Конференций.

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