Моуринью рассказал об отношениях с Мхитаряном. В "Манчестер Юнайтед" у них был конфликт

Фото: твиттер Моуринью\Автор неизвестен

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью рассказал об отношениях с армянским полузащитником команды Генрихом Мхитаряном.

"Вместе мы выиграли три титула в "Манчестер Юнайтед". К сожалению, это последние трофеи клуба. Я говорю "к сожалению", потому что мне очень, очень нравится клуб, и я желаю ему всего наилучшего.

Вместе мы выиграли три титула, так что все шло хорошо. Во втором сезоне все было немного по-другому", – сказал португальский специалист.

Напомним, что по многочисленным сообщениям английской прессы, Мхитарян ушел в "Арсенал" из "МЮ" из-за конфликта с Моуринью.

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