Моуринью рассказал о своих ощущениях от увольнения из "Тоттенхэма"

Фото: твиттер Моуринью\Автор неизвестен

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью вспомнил свое увольнение из "Тоттенхэма" в прошлом году и рассказал, что чувствовал в тот момент.

"Я нахожусь на том этапе своей карьеры и жизни, когда у меня нет плохих чувств. Я принимаю вещи такими, какие они есть. Да. Да, это было больно. Я забавно реагирую, когда разговариваю с некоторыми английскими журналистами на пресс-конференциях. Я всегда шучу про выход в финал Лиги конференций.

Я надеюсь, что на этот раз меня не уволят, потому что такое случается не со многими тренерами. На этот раз я не могу сказать, что я особенный, потому что это произошло со мной.

У меня нет сожалений. Я не держу зла. В "Тоттенхэме" много хороших людей, я желаю им всего наилучшего. Даже мистеру Леви. Но для человека с моей карьерой и историей, думаю, это было странно.

С другой стороны, это открыло мне дверь в Рим. Я очень счастлив быть в Риме. Конечно, я хотел бы бороться за титулы или играть в Лиге чемпионов, где я провел 160 или 170 игр", – сказал португальский специалист.

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