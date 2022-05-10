Моуринью рассказал, что готов отпустить Абрахама в АПЛ
Фото: твиттер Абрахама\Автор неизвестен
Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью высказался по поводу будущего английского нападающего команды Тэмми Абрахама.
"Думаю, он принял непростое для молодого игрока решение, покинув свой клуб, свой дом, свой город, свою страну, покинув Премьер-Лигу, соревнование, которое, конечно, любому игроку сложно покинуть.
Он пошел этим путем, потому что доверяет мне. И в момент, когда он захочет вернуться в Англию, ему будет достаточно просто щелкнуть пальцами, и я буду только рад. Но я не думаю, что он этого хочет, нет.
Он снова вызывается в сборную, и его любят в Риме. Я бы не сказал, что он доказал неправоту людей, потому что, думаю, каждый и так считает его хорошим игроком, но английские парни вроде Смоллинга, Томори и Тэмми показывают, что жизнь есть и за пределами Премьер-Лиги, и жизнь в Италии делает их еще лучше", - сказал португальский специалист.
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|Милан
|27
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|26
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|Парма
|26
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|10
|Болонья
|26
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|11
|Кальяри
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|Сассуоло
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|Фиорентина
|27
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|Торино
|26
|28
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|Сампдория
|26
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|Дженоа
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|Лечче
|27
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|СПАЛ
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|Брешия
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