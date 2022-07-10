Моуринью просит "Рому" купить лидера "Кристал Пэлас"

Фото: твиттер Уилфрида Заа/Автор неизвестен

"Рома" проявляет интерес к ивуарийскому форварду "Кристал Пэлас" Уилфриду Заа, сообщает Goal.

По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. На покупке игрока настаивает лично главный тренер римлян Жозе Моуринью.

В прошлом сезоне 29-летний Заа провел за "Кристал Пэлас" 37 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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