Моуринью получил почетную награду в Серии А

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Моуринью получил почетную награду в Серии А

Фото: сайт Серии А/Автор неизвестен

Главный тренер римской "Ромы" Жозе Моуринью признан лучшим наставником Серии А по итогам августа, сообщается на официальном сайте турнира.

Римляне под руководством португальского специалиста в прошлом сезоне провели четыре матча, одержали три победы и один раз сыграли вничью. "Рома" победила "Салернитану" (1:0), "Кремонезе" (1:0) и разгромила "Монцу" (3:0), а также сыграла вничью с "Ювентусом" (1:1).

В прошлом сезоне "Рома" с Моуринью заняла шестое место в чемпионате Италии и выиграла Кубок Конференций.

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