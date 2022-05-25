Моуринью поделился ожиданиями от финала Лиги Конференций

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Моуринью поделился ожиданиями от финала Лиги Конференций

Фото: твиттер Моуринью\Автор неизвестен

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью поделился ожиданиями от финального матча Лиги Конференций с "Фейеноордом".

"Мы на заключительном этапе пути, это конец сезона. Мы сыграли финал в выходные, гарантировав себе место в Лиге Европы на следующий сезон. Мы вошли в историю, добравшись до еврофинала, но теперь должны написать новую историю и выиграть его.

Мы сохранили энтузиазм, не перебарщивая с ним и сохраняя концентрацию. Игроки сфокусированы, у них верный настрой, и они испытывают радость от участия в таком матче.

Мхитарян возобновил тренировки, для него это было важно. Доверяю его ощущению собственного физического состояния. Он сказал, что готов играть.

Это финал. Ничего другого на уме до среды у меня не будет. Этот финал для меня словно первый. Ничто в этом плане не изменилось. Если мы победим, то я стану первым, кто выиграет все европейские трофеи. Но это только в том случае, если мы победим.

История про "Особенного" – это из прошлого. Тогда было еще начало моей карьеры. Когда становишься старше и стабильнее, то больше думаешь о других и меньше о себе. Я не верю в магию. Когда подходишь к финалу по итогам сезона, то вся работа уже сделана. Наступает момент проявить себя команде, а не отдельным личностям.

Не верю в волшебные снадобья и заклинания. Ничего дополнительного тут не сделаешь, надо просто быть командой, отдавая себе отчет в своих сильных качествах и пределах возможностей. Как бы ни завершился финал, для меня это был позитивный сезон", – сказал португальский специалист.

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