Моуринью отреагировал на разгромное поражение "Ромы" в Серии А

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Моуринью отреагировал на разгромное поражение "Ромы" в Серии А

Фото: твиттер Жозе Моуринью/Автор неизвестен

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью прокомментировал поражение команды в матче 5-го тура чемпионата Италии от "Удинезе" (0:4).

"Это был сложный матч с сильным соперником, который знает, как действовать в таких матчах. В подобных матчах нельзя уступать в счете, так как соперник хорошо защищается и здорово выбегает в контратаки, контролирует ход игры и совершает тактические фолы. Но лучше один раз проиграть 0:4, чем четыре раза по 0:1", - цитирует Моуринью Football Italia.

Для "Ромы" поражение стало первым в сезоне. После 5 туров римляне занимают пятое место в Серии А.

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