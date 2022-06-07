Моуринью отказался возглавить ПСЖ
Фото: твиттер Жозе Моуринью/Автор неизвестен
Главный тренер римской "Ромы" Жозе Моуринью отказался возглавить "Пари Сен-Жермен", сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.
По сведениям источника, португальский специалист принял решение остаться в итальянском клубе. Моуриньо в ПСЖ мог заменить нынешнего наставника Маурисио Почеттино.
В завершившемся сезоне "Рома" под руководством Моуринью финишировала на шестом месте в турнирной таблице Серии А и выиграла Лигу Конференций.
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