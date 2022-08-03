Моуринью отказался от услуг Клюйверта

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Моуринью отказался от услуг Клюйверта

Фото: твиттер "Ниццы"/Автор неизвестен

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью не видит места в команде для нападающего Джастина Клюйверта.

Наставник уже сообщил об этом футболисту.

Напомним, что прошлый сезон Клюйверт провел в "Ницце" на правах аренды. Он сыграл в 31 матче, в которых забил 6 голов и сделал 6 результативных передач.

Джастин Клюйверт является сыном бывшего нападающего сборной Нидерландов Патрика Клюйверта.

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