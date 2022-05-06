Моуринью обратился к Анчелотти после выхода "Ромы" в финал Лиги Конференций

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Моуринью обратился к Анчелотти после выхода "Ромы" в финал Лиги Конференций

Фото: твиттер Жозе Моуринью/Автор неизвестен

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью после выхода команды в финал Лиги конференций обратился к наставнику "Реала" Карло Анчелотти, который вывел королевский клуб в финал Лиги чемпионов.

"Я бы хотел обратиться к моему другу, великому тренеру Карлетто (Карло Анчелотти – прим. Soccernews). Давай вместе победим в финалах!" – приводит слова Моуринью Sky Sport Italia.

В финале Лиги Конференций "Рома" сыграет с "Фейеноордом". "Реал" в финале Лиги чемпионов встретится с "Ливерпулем".

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