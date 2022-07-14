Моуринью недоволен трансферной политикой "Ромы"
Фото: твиттер Жозе Моуринью/Автор неизвестен
Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью недоволен работой клуба на трансферном рынке, сообщает Corriere dello Sport.
По сведениям источника, тренер высказал об этом руководству на недавней встрече. В связи с этим римский клуб пытается подписать нападающего сборной Аргентины Пауло Дибалу.
Этим летом "Рома" купила защитника Зеки Челика ("Лилль", 7 млн евро), а также подписала свободных агентов - вратаря Миле Свилара ("Бенфика") и полузащитника Неманью Матича ("Манчестер Юнайтед"). При этом клуб покинули вратари Пау Лопес ("Марсель", 12 млн евро), Робин Олсен ("Астон Вилла", 3,5), Даниэль Фузато ("Ибица", бесплатно) и Стефано Греко (бесплатно), защитники Алессандро Флоренци ("Милан", 2,7), Брайан Рейнольдс ("Вестерло", аренда) и Давиде Сантон (бесплатно), полузащитники Риккардо Чьерво ("Сассуло", 2), Томмазо Миланезе ("Кремонезе", 0,75), Генрих Мхитарян ("Интер", бесплатно), форвард Дженгиз Ундер ("Марсель", 8,4).
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