Моуринью купил вкусный подарок игрокам "Ромы" за победу в 1-м туре Серии А

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Моуринью купил вкусный подарок игрокам "Ромы" за победу в 1-м туре Серии А

Фото: твиттер Жозе Моуринью/Автор неизвестен

Главный тренер "Рома" Жозе Моуринью отблагодарил футболистов своей команды и клубный персонал за победу в матче 1-го тура чемпионата Италии над "Салернитаной" (1:0), сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям источника, португальский специалист купил 60 пицц и напитки.

Во 2-м туре Серии А "Рома" на своем поле сыграет с "Кремонезе". Матч состоится 22 августа.

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