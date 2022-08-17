Моуринью хочет видеть в "Роме" защитника "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтедромавиктор линделеф

Моуринью хочет видеть в "Роме" защитника "Манчестер Юнайтед"

Фото: твиттер Виктора Линделефа/Автор неизвестен

"Рома" проявляет интерес к защитнику "Манчестер Юнайтед" и сборной Швеции Виктору Линделефу, сообщает Football Italia.

По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает вариант с арендой футболиста до лета 2023 года с правом последующего выкупа. На трансфере игрока настаивает главный тренер римлян Жозе Моуринью, который работал с ним, когда тренировал "Манчестер Юнайтед".

В прошлом сезоне 28-летний Линделеф провел за "Манчестер Юнайтед" 35 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: "Рома" вступила в борьбу за Асенсио. | https://dailysports.net
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Бернарду Силва не перейдет в "Барселону"

Бернарду Силва не перейдет в "Барселону"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов