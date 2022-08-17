Моуринью хочет видеть в "Роме" защитника "Манчестер Юнайтед"

Фото: твиттер Виктора Линделефа/Автор неизвестен

"Рома" проявляет интерес к защитнику "Манчестер Юнайтед" и сборной Швеции Виктору Линделефу, сообщает Football Italia.

По сведениям источника, итальянский клуб рассматривает вариант с арендой футболиста до лета 2023 года с правом последующего выкупа. На трансфере игрока настаивает главный тренер римлян Жозе Моуринью, который работал с ним, когда тренировал "Манчестер Юнайтед".

В прошлом сезоне 28-летний Линделеф провел за "Манчестер Юнайтед" 35 матчей во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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