Моуринью хочет видеть Бэйла в "Роме"
Фото: твиттер Гарета Бэйла/Автор неизвестен
Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо хочет, чтобы итальянский клуб подписал валлийского нападающего мадридского "Реала" Гарета Бэйла, сообщает OK Diario.
По сведениям источника, португальский специалист полагает, что валлиец сможет усилить атаку римлян. Контракт Бэйла с "Реалом" истекает в конце июня, поэтому он станет свободным агентом и сможет перейти в другой клуб бесплатно. Стоит отметить, что Моуринью и Бэйл ранее уже пересекались в "Тоттенхэме" в сезоне-2020/2021.
В минувшем сезоне 32-летний Бэйл провел семь матчей во всех турнирах и забил один гол.
Не пропустите: Турецкий клуб отказался подписывать Дзюбу. | https://dailysports.net
Комментарии
Лента новостей
-
Габриэл Жезус сменит клуб, но не перейдет в "Реал"
-
Моуринью хочет видеть Бэйла в "Роме"
-
Названы подробности старта нового чемпионата Украины
-
Погба надеется на приход Зидана в ПСЖ
-
"Челси" расстался с 4 футболистами
-
Кононов вновь возглавил тульский "Арсенал"
-
Бэйл высказался о возможном переходе в "Хетафе"
-
Словакия обыграла Азербайджан, Латвия забила четыре гола Молдове
-
Суарес может оказаться в Серии А
-
"Барселона" нашла замену Бускетсу в АПЛ
-
Представитель Зидана отреагировал на новость о договоренности тренера с ПСЖ
-
"Барселона" продлила Серхи Роберто с огромной суммой отступных
-
ФИФА не отстранила Эквадор от ЧМ-2022
-
ЦСКА расстался с Ахметовым
-
В ФНЛ изменили количество участников с нового сезона
-
Турецкий клуб отказался подписывать Дзюбу
-
Зидан договорился с "ПСЖ" и вскоре возглавит команду
-
В "Спартаке" рассказали, почему выбрали молодого тренера
-
Аленичев жестко прошелся по легионерам "Спартака"
-
Фанаты сборной Сербии принесли на матч Лиги наций флаг России
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14