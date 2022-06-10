Моуринью хочет видеть Бэйла в "Роме"

Фото: твиттер Гарета Бэйла/Автор неизвестен

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо хочет, чтобы итальянский клуб подписал валлийского нападающего мадридского "Реала" Гарета Бэйла, сообщает OK Diario.

По сведениям источника, португальский специалист полагает, что валлиец сможет усилить атаку римлян. Контракт Бэйла с "Реалом" истекает в конце июня, поэтому он станет свободным агентом и сможет перейти в другой клуб бесплатно. Стоит отметить, что Моуринью и Бэйл ранее уже пересекались в "Тоттенхэме" в сезоне-2020/2021.

В минувшем сезоне 32-летний Бэйл провел семь матчей во всех турнирах и забил один гол.

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