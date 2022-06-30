Мостовой жестко высказался о новом тренере "Спартака" Абаскале
Фото: твиттер Александра Мостового/Автор неизвестен
Бывший футболист "Спартака" Александр Мостовой подверг критике назначение испанца Гильермо Абаскаля на пост главного тренера московского клуба.
"Абаскаль для меня не тренер. В 33 года, не играя в футбол, это не тренер. Я буду держать мнение до конца. Я не изменю свое мнение, если "Спартак" выиграет там чего-то. Мне Абаскаль немного напоминает Виллаш-Боаша. Только там агент крутил и вертел всех, зарабатывая деньги. Мне нравятся слова Каттани о том, что Абаскаль перспективный. Мы все не перспективные, а он перспективный. Это смешно", - приводит слова Мостового "Чемпионат".
Стоит отметить, что ранее Абаскаль тренировал швейцарские "Кьяссо" и "Лугано", итальянский "Асколи" и греческий "Волос".
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