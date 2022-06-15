Мостовой заступился за Бакаева, сменившего "Спартак" на "Зенит"
Фото: твиттер Зелимхана Бакаева/Автор неизвестен
Бывший футболист "Спартака" Александр Мостовой уверен в том, что полузащитник Зелимхан Бакаев не должен переживать из-за перехода в "Зенит".
"Его нельзя считать предателем ни в коем случае. Он правильно сделал, потому что со "Спартаком" ничего не решили. Здесь вопрос следующий: почему одного из лучших спартаковских воспитанников не удерживают? Это проблема. Поздравляю "Зенит" — подписали хорошего, молодого, креативного футболиста для конкуренции.
В нашем чемпионате "Зенит" становится ещё сильнее. Я и его понимаю. Зелимхан правильно делает. Когда команда с ним не договаривается, то он ищет пути. Бакаев молодой парень, хороший футболист", — сказал Мостовой "Чемпионату".
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