Мостовой высказался о возможном назначении Карпина в "Динамо"

Фото: твиттер Александра Мостового/Автор неизвестен

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о возможном назначении главного тренера "Ростова" Валерия Карпина на пост наставника московского "Динамо".

"Достойная замена Шварцу? Я бы не стал так рассматривать. Что здесь достойного? "Ростов" - девятое-десятое место, Шварц - третье. Да, составы разные. "Ростов" в том году занял десятое место. Кто в какой-то период на слуху, те и снуют туда-сюда. Поэтому вообще мимо ушей пропускаю. "Динамо" может найти другого", - приводит слова Мостового "Чемпионат".

Напомним, что в завершившемся сезоне "Ростов" финишировал на девятом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. "Динамо" заняло третье место, но по окончании сезона команду покинул главный тренер Сандро Шварц.

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