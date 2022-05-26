Мостовой высказался о возможном назначении Федотова в ЦСКА

Фото: твиттер Александра Мостового/Автор неизвестен

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о возможном назначении главного тренера "Сочи" Владимира Федотова на аналогичную должность в ЦСКА.

"Нормальная кандидатура. Но имеет ли смысл из "Сочи" в ЦСКА уходить? Имя играет свою роль, но нет смысла в этом имени, если команда нигде не будет играть. Ясно, что человек выбирает, где ему комфортнее. Но "Сочи" сейчас ничем не хуже ЦСКА", – приводит слова Мостового "Чемпионат".

В завершившемся сезоне "Сочи" под руководством Федотова финишировал на втором месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. ЦСКА, который тренирует Алексей Березуцкий, занял пятое место.

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