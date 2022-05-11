Мостовой высказался о проблемах "Зенита" в Лиге чемпионов

Фото: твиттер Александра Мостового/Автор неизвестен

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением о проблемах "Зенит" в еврокубках.

"В том-то и дело, что особого прогресса у "Зенита" не наблюдается. Когда только начинается чемпионат, мы даем прогноз 90 процентов, что "Зенит" выиграет титул. Все последние годы. Прогресс же заключается в том, если команда занимала в предыдущем чемпионате девятое место, а в нынешнем – второе или третье. А так…

Вот «Бавария» уже в десятый раз подряд выиграла чемпионат Бундеслиги. В "Зените" после этого заявили, что хотят быть похожим на "Баварию". Но у мюнхенцов какие-то успехи еще и в Европе есть. Команда, как правило, доходит до полуфинала Лиги чемпионов. А "Зенит" уже четыре года (Три года подряд – прим. Soccernews) выйти из группы не может. Вот это показатель", - приводит слова Мостового "Спорт Уик-Энд".

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