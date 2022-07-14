Фото: твиттер Александра Мостового/Автор неизвестен

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой возглавит медийный футбольный клуб "Катюша".

Об этом рассказал продюсер футбольного клуба.

"Камил Гаджиев и Александр Мостовой — хорошие друзья. Зимой Fight Nights играл с "НА СПОРТЕ" — именно там Мостовой сыграл за команду бойцов. С того матча, видимо, Камил Гаджиев подумал, что Александр будет тренером команды: вбросил новость, которая никак не подтвердилась даже самим Мостовым. Я могу сделать официальное заявление: Александр Мостовой будет главным тренером ФК "Катюша" во втором сезоне "Медиалиги", — сказал он.

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