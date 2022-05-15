Мостовой спас "Зенит" от поражения в матче со "Спартаком"

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Мостовой спас "Зенит" от поражения в матче со "Спартаком"

Фото: твиттер "Зенита"/Автор неизвестен

В матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" и петербургский "Зенит" сыграли вничью со счетом 1:1.

В начале второго тайма счет открыл Александр Соболев, но в концовке встречи равновесие восстановил Андрей Мостовой.

"Спартак", набрав 38 очков, остался на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата России. "Зенит" с 65 очками занимает первое место и уже гарантировал себе чемпионский титул.

"Спартак" – "Зенит" - 1:1 (0:0)
Голы: Соболев, 49 - 1:0, Мостовой, 90+3 (с пенальти) - 1:1

"Спартак": Селихов, Рассказов, Джикия, Литвинов, Хлусевич, Мозес (Зобнин, 85), Мартинс Перейра, Пруцев, Промес (Бакаев, 85), Игнатов (Жиго, 60), Соболев (Николсон, 76).

"Зенит": Одоевский, Чистяков, Алип (Круговой, 65), Дуглас Сантос, Клаудиньо (Мостовой, 71), Барриос, Вендел (Оздоев, 71), Кузяев, Малком, Сергеев (Ерохин, 82), Юри Алберто (Дзюба, 63).

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