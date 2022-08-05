Мостовой раскрыл детали контракта с командой Медиалиги

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Мостовой раскрыл детали контракта с командой Медиалиги

Фото: твиттер Александра Мостового/Автор неизвестен

Наставник команды Медиалиги "АMC Fights Nights" Александр Мостовой рассказал о том, как долго он пробудет в новой команде.

По его словам, контракт подписан до конца второго сезона Медиалиги.

"Мы будем делать акцент на наш первый совместный сезон с командой, потому что он просмотровый и притирающийся. В Медиалиге играет много ребят, у которых не получилось в профессиональном футболе. Они находят себя в медиафутболе и там играют — правильно делают. Не будем загадывать, буду ли я работать с командой после сезона. В сегодняшней жизни вообще ничего нельзя загадывать", — сказал Мостовой "Чемпионату".

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