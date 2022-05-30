Мостовой прокомментировал информацию об уходе Ваноли из "Спартака"
Фото: твиттер "Спартака"\Автор неизвестен
Бывший футболист "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал информацию о возможном уходе из московского клуба главного тренера команды Паоло Ваноли.
"Для меня не станет удивлением, если это окажется правдой. Ещё вчера, когда все обсуждали возможный уход Шварца и Шиманьски, я сказал, что не исключено, что и Ваноли объявит об уходе.
Не бывает дыма без огня. Скорее всего, на него также давят, как и на остальных легионеров.
Кто может сменить Ваноли? Честно, не знаю. В 90 процентах случаев всё делается по связям, дружбе, по агентским делам. Вспомните, фамилия Ваноли возникла полгода назад, до этого его вообще никто о нём не знал", - сказал Мостовой.
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