Мостовой прокомментировал информацию об уходе Ваноли из "Спартака"

Фото: твиттер "Спартака"\Автор неизвестен

Бывший футболист "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал информацию о возможном уходе из московского клуба главного тренера команды Паоло Ваноли.

"Для меня не станет удивлением, если это окажется правдой. Ещё вчера, когда все обсуждали возможный уход Шварца и Шиманьски, я сказал, что не исключено, что и Ваноли объявит об уходе.

Не бывает дыма без огня. Скорее всего, на него также давят, как и на остальных легионеров.

Кто может сменить Ваноли? Честно, не знаю. В 90 процентах случаев всё делается по связям, дружбе, по агентским делам. Вспомните, фамилия Ваноли возникла полгода назад, до этого его вообще никто о нём не знал", - сказал Мостовой.

Также не пропустите: Неймар высказался о решении Мбаппе продлить контракт с ПСЖ. | https://dailysports.net