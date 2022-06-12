Мостовой пожаловался на проблемы с поиском работы и "наехал" на "Спартак"

Фото: твиттер Александра Мостового/Автор неизвестен

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой пожаловался на то, что по сей день не получал предложений о тренерской работе.

По словам специалиста, у него есть тренерская лицензия, но даже с ней ему непросто найти работу.

"Приглашали ли меня в тренерский штаб? Нет, в том-то и дело, что никогда не приглашали. Самое противное, что "Спартак" никогда не приглашал. Хотя за это время кого я только не видел в клубе. Но меня никогда даже близко не было.

Я думал о том, что после получения лицензии будет больше предложений. Но тут же смотрю, как люди без лицензии работают, а с лицензиями не могут найти себе команду. Сейчас если посмотреть – сколько в футболе людей без специального образования, причем люди нефутбольные. Но они все там. Кто менеджеры, кто помощники, кто администраторы.

Ну, или спортивные, генеральные директора – там же лицензия не нужна. И главное – все во всем разбираются", – сказал он.

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