Мостовой отреагировал на уход Понсе из "Спартака"

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Мостовой отреагировал на уход Понсе из "Спартака"

Фото: твиттер Александра Мостового/Автор неизвестен

Бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой поделился мнением об переходе аргентинского форварда московского клуба Эсекьеля Понсе в испанский "Эльче".

"Спартаку" не нужно было пытаться вернуть Понсе. Про него уже все забыли. После победы в Кубке точно никто не вспомнит. Он иностранец, так что все нормально. Проиграли бы Кубок — сейчас и Понсе, и Ларссона вспомнили бы. А так, уже про 10-е место даже никто не вспоминает", - приводит слова Мостового "Чемпионат".

25-летний Понсе выступал за "Спартак" с 2019 года. Всего он провел за "красно-белых" 73 матча во всех турнирах, забил 25 голов и отдал пять результативных передач.

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