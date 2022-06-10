Мостовой назвал причину ухода Ваноли из "Спартака"
Фото: сайт "Спартака"/Автор неизвестен
Бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой рассказал, по какой причине клуб мог уволить наставника Паоло Ваноли.
По словам Мостового, такое решение для него не стало удивительным.
"Не удивлён тому, что Ваноли ушёл. Я после финала сразу сказал, что тот, кто проиграет, сразу уйдёт, а кто выиграл, останется ещё на пару деньков. Шварц сразу ушёл, Ваноли — только сейчас. Причина? Конечно же, давление. Ситуация такая в мире. Если бы всё было нормально, Ваноли ушёл бы? Нет, конечно. Он бы ещё контракт переподписал на три года со "Спартаком", — сказал Мостовой "Чемпионату".
Ваноли перебрался в столичный клуб в декабре 2021 года и вместе с ним команда заняла 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022.
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