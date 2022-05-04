Мостовой хочет возглавить "Спартак"
Фото: твиттер Александра Мостового/Автор неизвестен
Бывший футболист "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал информацию о возможном увольнении главного тренера московского клуба Паоло Ваноли, а также выразил желание самому возглавить "красно-белых".
"Нужно ли сейчас увольнять Паоло Ваноли? Нас "Спартак" уже приучил к тому, что каждые полгода-год что-то происходит, поэтому я ничему не удивлен. К тому же, сам Ваноли наверное хочет уже уехать из-за сложившейся обстановки. Шанс еще поработать он заслуживает, его и взяли два месяца назад только. Команда вышла в полуфинал Кубка России.
Я бы радостью возглавил "Спартак", но нет у меня лицензии тренера PRO. Всю жизнь играл в футбол, а бумажки нет этой. Ничего с этим не поделаешь", – приводит слова Мостового "Спорт день за днем".
Напомним, что 53-летний Мостовой в бытность футболистом выступал за "Спартак" с 1987 по 1991 годы.
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