Мостовой дал совет Дзюбе по поводу трансфера в турецкий клуб

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Мостовой дал совет Дзюбе по поводу трансфера в турецкий клуб

Фото: сайт "СЭ"/Автор неизвестен

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой оценил вероятный трансфер форварда Артёма Дзюбы в "Фенербахче".

По словам Мостового, в данный момент футболисту нужно думать о том, как хорошо закончить карьеру.

"Задача Артёма сейчас не закрепиться в составе, не делать шаги вперёд, а думать о том, как хорошо закончить карьеру, что обычно и бывает после 33 лет. Мы поняли, что в Питере на него не рассчитывают. Он ищет варианты, и, думаю, Турция — это хороший вариант. "Фенербахче" хорошо в лиге играет и в еврокубки попадает.

Станет ли "Фенербахче" последним клубом в карьере Дзюбы? Конечно, если подписываешь на один-три года. У нас многие уже в 30 устают и заканчивают. Артём правильно делает, это хорошо", - приводит его слова "Чемпионат".

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